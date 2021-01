Roma: circondato dai fan non rispetta distanziamento, multato attore Can Yaman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Multato a Roma l'attore turco Can Yaman, per non aver rispettato le misure anti Covid. I carabinieri della stazione di Roma via Vittorio Veneto hanno notificato stamattina verbale amministrativo per mancato mantenimento distanza interpersonale a carico dell'attore turco Can Yaman, prima che lasciasse il territorio nazionale. Can Yaman, nella Capitale per girare uno spot con la regia di Ferzan Özpetec, è stato circondato dai fan sotto la stanza dell'hotel Eden, a pochi passi dalla Scalità di Trinità dei Monti.(Rer)