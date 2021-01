Indonesia: volo SJ182, ministro Trasporti apre centro crisi all’aeroporto di Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell’Indonesia, Budi Karya Sumadi, ha tenuto una conferenza stampa all’aeroporto internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta, per annunciare l’apertura di un centro di crisi nel terminal 2D per i familiari delle persone che si trovavano a bordo dell’aereo scomparso oggi (volo SJ182). L’esponente del governo, confermando che l’aereo si è inabissato in mare, ha riferito che il presidente, Joko Widodo, ha chiesto di massimizzare gli sforzi di ricerca. Il ministro ha parlato di 62 persone imbarcate, di cui 12 membri dell’equipaggio e 50 passeggeri, con sette bambini e tre neonati. L’aereo della compagnia indonesiana Sriwijaya Air, un Boeing 737-500, era partito da Giacarta alle 14.36 (ora locale) ed era diretto a Pontianak. Secondo il servizio di monitoraggio FlightRadar24, circa quattro minuti dopo il decollo ha perso in meno di un minuto oltre diecimila piedi di altitudine. L’agenzia nazionale di ricerca e soccorso Basarnas ha trovato frammenti del velivolo tra l’isola di Laki e l’isola di Lancang, nell’arcipelago delle Mille Isole. (Fim)