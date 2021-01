Recovery: Crimi, fatti passi avanti, ora accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sul Recovery plan “direi che sono stati fatti tanti passi avanti, in particolare su green economy, l’industria 4.0, la scuola, il lavoro, la giustizia e la proroga del Superbonus sull'edilizia al 110 per cento. Adesso è importante accelerare perché abbiamo fatto tanto per ottenere quei 209 miliardi di stanziamenti dall’Europa e dobbiamo metterli in campo il più presto possibile”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato dai Tg di Newsmediaset. (Rin)