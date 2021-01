Governo: Crimi, prevalga senso responsabilità, in gioco c'è il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi deve prevalere il senso di responsabilità, in tutti. Qui non è in gioco una poltrona, due poltrone o solo i destini del governo: sono in gioco i destini del Paese. Oggi il senso di responsabilità deve prevalere su qualunque altra opzione: abbiamo da chiudere al più presto possibile il Recovery plan per fare questo strumento fondamentale al Paese”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato dai Tg di Newsmediaset. (Rin)