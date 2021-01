Governo: Crimi, cambio esecutivo? Rallenterebbe azione e Paese non può permetterselo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Movimento 5 Stelle ritiene che la propria squadra di governo abbia lavorato bene, in questo momento difficile per il Paese, e ha ancora tanto da dare". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato dai Tg di Newsmediaset, rispondendo al una domanda sull'eventualità di dare vita un nuovo esecutivo. "Voglio poi precisare - aggiunge Crimi - che, al di là delle elezioni, una eventuale nuova squadra di governo significherebbe dover dare il tempo di riprendere con quell’attività di rodaggio, di amalgama che c’è stata in quest’anno e mezzo: significherebbe di nuovo rallentare l’azione politica e in questo momento abbiamo bisogno di proseguire nella nostra efficacia. Siamo i primi in Europa per vaccinazioni, sono stati erogati fino a 10 miliardi di ristori. Dobbiamo proseguire in questa attività, rallentamenti oggi il Paese non può permetterseli”. (Rin)