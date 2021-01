Recovery: Crimi, eviteremo sprechi, Italia del futuro green e digitalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui fondi del Recovery adotteremo “un monitoraggio con qualunque strumento per evitare qualsiasi tipo di spreco. Per il futuro dell'Italia immagino un paese green, in cui ci siano minori emissioni nocive, in cui vi sia un utilizzo intelligente dell’energia". Lo ha detto il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato dai Tg di Newsmediaset. "Un paese in cui i giovani non devono migrare per sviluppare il loro talento - aggiunge Crimi - in cui ci sia una giustizia veloce ed efficiente e dove la pubblica amministrazione sia vicina ai cittadini e alle imprese e sia digitalizzata in modo da garantire a tutti un accesso ai servizi facile e rapido”. (Rin)