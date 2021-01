Germania: ministro Sanità Spahn esorta a pazientare su vaccinazioni contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha esortato il Paese a pazientare nel contesto della pandemia di Covid-19 e le procedure di somministrazione dei vaccini. "Le cose stanno migliorando passo dopo passo, ora più di 500 mila persone hanno ricevuto il vaccino", ha detto Spahn rispondendo a una domanda durante un webinar con i medici tedeschi. Le autorità della Germania intendono accelerare il ritmo delle vaccinazioni, garantendo entro fine anno che chiunque sia disposto a ricevere il farmaco possa farlo. Entro la fine di marzo il Paese avrà ricevuto circa 12 milioni di dosi di vaccino da Moderna e Pfizer-BioNTech, ma il ritmo delle forniture aumenterà nei trimestri successivi. "Se arriveranno le approvazioni che ci aspettiamo per i vaccini sviluppati da AstraZeneca, CureVac o Johnson & Johnson, in estate la Germania sarà in grado di offrire a tutti un vaccino", ha detto Spahn, ribadendo le previsioni precedenti. "Abbiamo bisogno di pazienza. Abbiamo iniziato la strada per uscirne, ma ci aspetta un lungo percorso", ha aggiunto il ministro tedesco. (Geb)