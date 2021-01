Usa: Bordo (Pd), Meloni imbarazzante, accetti sconfitta suo eroe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lettera di Giorgia Meloni al 'Corriere della Sera' di oggi è davvero imbarazzante": Lo dichiara il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Michele Bordo. "Intanto è grave che dopo due giorni dall'assalto a Capitolo Hill ancora non riesca a prendere le distanze da Trump, a differenza di quanto hanno fatto i conservatori di tutto il mondo e buona parte dello stesso Partito Repubblicano americano. Alcuni altri argomenti utilizzati - prosegue il deputato dem - confermano poi come la follia trumpiana abbia purtroppo contaminato i populisti e i sovranisti di destra di casa nostra. Secondo la Meloni la sinistra non avrebbe diritto di criticare Trump perché in Italia governa senza rispettare il voto degli italiani. Cara Giorgia, è vero che la nostra Costituzione repubblicana non ti è mai piaciuta fino in fondo, ma la prossima volta, prima di avventurarti in simili castronerie, almeno dalle una rilettura superficiale". (segue) (Com)