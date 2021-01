Sport: Fabio Martelli riconfermato presidente Fidal Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea elettiva regionale ha riconfermato Fabio Martelli per i prossimi 4 anni alla guida del Comitato Regionale Fidal (Federazione nazionale atletica leggera) Lazio. L'elezione è avvenuta stamattina, a margine delle votazioni che si sono tenute allo stadio Olindo Galli di Tivoli. Martelli ha vinto con 3845 voti, quasi l'86 per cento delle preferenze. Lo sfidante, Giampiero Trivellato, presidente di Fidal Latina, si è fermato a 632 voti, circa il 14 per cento. Due schede nulle nella votazione per il presidente. A presiedere l'assemblea di questa mattina, l'avvocato Alessandro Camilli. Alla votazione hanno partecipato, tra delega e presenza, 113 società su 149 aventi diritto (quasi il 76 per cento). (segue) (Com)