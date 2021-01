Sport: Fabio Martelli riconfermato presidente Fidal Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Martelli, 55 anni, è ufficiale dei Granatieri dell'Esercito italiano, attualmente con il grado di Tenente Colonnello. È capo servizio agonistico del Centro sportivo olimpico dell'Esercito. Guida Fidal Lazio dal 2014. "Ringrazio chi mi ha dato fiducia votandomi - ha affermato in una nota il riconfermato presidente del Comitato regionale Fidal Lazio - evidentemente le società e tutti coloro che erano impegnati in questa votazione da una parte hanno riconosciuto il buon lavoro eseguito nell'ultimo mandato, segnato dalla pandemia nel 2020, e dall'altra hanno saputo raccogliere i progetti che abbiamo per i prossimi 4 anni. Anche coloro che non mi hanno votato troveranno in me un interlocutore super-partes. Sarò il presidente di tutti. Abbiamo tante sfide che ci aspettano: il movimento dell'atletica laziale è tra i più floridi d'Italia per numeri e manifestazioni. E non è facile mantenere un ritmo e una qualità alti. Ma noi ce la mettiamo tutta". (segue) (Com)