Sanità: Parente (Iv), medicina territoriale composta da equipe multiprofessionali

- "Serve una rivoluzione perché dobbiamo arrivare ad avere una medicina che è vicina ai bisogni della gente. La medicina territoriale dovrà essere composta da equipe multiprofessionali composte da medici, infermieri, radiologi, ecografisti, assistenti sociali che in collaborazione con gli ospedali portano le cure a casa, a domicilio, nella maniera più' prossima le cure e personalizzano i bisogni di cura dei cittadini". Lo dice la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente, Presidente della commissione igiene e sanità a Palazzo Madama intervenendo al webinar #rifarelitalia organizzato da Fondazione Socialismo, Mondo operaio. "Questo - aggiunge - è il coraggio che dobbiamo avere, cambiare l'approccio socio sanitario perché su questo si basa la visione della società che vogliamo costruire. Così come si devono riformare profondamente le Rsa e curare gli anziani con servizi territoriali e domiciliari per avere anziani più vicini alle loro famiglie e al loro quartiere e tessere legami intergenerazionali così importanti per la coesione sociale. Per questo abbiamo bisogno di tutte le risorse dell'Europa, a partire dal Mes", conclude. (Com)