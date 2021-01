Scuola: Bernini (FI), caos causato da mancata programmazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - prosegue la senatrice azzurra - c’è un solo modo per scongiurare la perdita di un altro anno scolastico: vaccinare prima possibile gli insegnanti, altrimenti il danno didattico sarà devastante e aumenterà in modo esponenziale la dispersione scolastica. La proposta di Forza Italia relativa al Next Generation EU dedica un ampio capitolo proprio alla scuola, prevedendo una rivoluzione tecnologica per modernizzare il sistema scolastico ed eliminare il digital divide, insieme a un piano di innovazione del patrimonio edilizio e a nuovi metodi di formazione per i docenti. Al centro del nostro progetto-scuola c’è inoltre l’approdo a un vero pluralismo educativo che consenta la libertà di scelta delle famiglie attraverso un unico sistema di finanziamento di istruzione per la scuola statale e paritaria”, conclude Bernini. (Com)