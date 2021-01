Maltempo: Regione Lazio, a Cittaducale 13 squadre di protezione civile, 43 volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I volontari della Protezione civile arrivati a Cittaducale sono saliti a 43, per un totale di 13 squadre a disposizione del territorio reatino e del cratere, tenendo conto delle condizioni meteo che potrebbero creare disservizi e problemi nei territori di riferimento. "Un numero di persone e mezzi superiore alle previsioni iniziali, che conferma l’impegno in prima linea della Regione Lazio". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Le squadre sono ospitate dal Comune di Cittaducale, che ha messo a disposizione una palestra riscaldata per accogliere i volontari. (Com)