Serbia: ministro Finanze annuncia accordo con Fmi su strumento coordinamento

- La Serbia ha finalizzato con successo l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) noto come "Strumento di coordinamento delle politiche". Lo ha annunciato il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali, ripreso dall'emittente "N1". Il ministro ha sottolineato come l'accordo in questione sia stato "un successo speciale" considerando le grandi difficoltà economiche del 2020. A detta di Mali, "le istituzioni finanziarie più importanti del mondo", come l'Fmi, hanno confermato gli ottimi risultati della Serbia nella crescita economica.(Seb)