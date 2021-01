Usa: disordini Campidoglio, arrestati lo “sciamano” Jake Angeli e l’uomo col leggio di Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati lo “sciamano” Jake Angeli e l’uomo fotografato mentre trasportava il leggio della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, durante l’assalto del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, a Washington. Lo ha reso noto un comunicato dell'ufficio del procuratore Usa nel Distretto di Columbia. Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, residente in Arizona, è stato arrestato oggi con le accuse di ingresso non autorizzato in un luogo soggetto a restrizioni e condotta violenta. Per l’altro, invece, c’è anche una terza accusa: furto di proprietà del governo. L’uomo del leggio, la cui immagine era diventata virale in rete, si chiama Adam Christian Johnson e ha 36 anni; è un padre casalingo di cinque figli, sposato con un medico, e risiede con la famiglia a Parrish, stando al quotidiano locale “The Bradenton Herald“. L’arresto è stato effettuato in Florida ieri sera e Johnson si trova nel carcere della contea di Pinellas. Il portavoce dell’Fbi (Federal Bureau of Investigations), Andrea Aprea, ha detto che Johnson dovrebbe comparire davanti agli inquirenti lunedì. C’è poi un terzo arrestato: Derrick Evans, 35 anni, della Virginia Occidentale, accusato di ingresso non autorizzato in un luogo soggetto a restrizioni e condotta violenta. (Nys)