Governo: Sinistra Italiana, no a larghe intese o governi tecnici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non possiamo accettarlo e ci batteremo fino in fondo per un esito diverso: Conte deve restare al suo posto, senza che la maggioranza si allarghi a destra, né possono trovare spazio larghe intese o Governi tecnici. Questa è oggi la condizione perché si possa riprendere a percorrere una strada progressista negli anni che mancano alla fine della legislatura, durante i quali scadrà anche il mandato del Presidente Mattarella. Qualsiasi altra ipotesi è inaccettabile e rischia di portare a esiti molto negativi per la democrazia italiana. Ora è il momento di mettere da parte furbizie e protagonismi e approvare rapidamente il Recovery Plan in CdM, così da consentire al Parlamento e alle parti sociali di migliorarlo ulteriormente sul piano sociale e ambientale. Sinistra Italiana - conclude la direzione nazionale - impegna in questa direzione la sua delegazione parlamentare e di Governo, a cui va anche il nostro ringraziamento per come ha gestito fin qui questa difficile fase." (Com)