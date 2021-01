Scuola: assessore Frosinone su mense, tuteliamo famiglie in difficoltà non dimenticanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia necessario fare chiarezza rispetto al servizio di refezione attivato per le classi a tempo pieno degli Istituti Comprensivi del territorio, al fine di evitare speculazioni o imprecisioni". Lo precisa in una nota l'assessore ai servizi sociali del Comune di Frosinone, Massimiliano Tagliaferri in merito al servizio di ristorazione scolastica, gestito dalla ditta concessionaria. "L'amministrazione comunale, infatti, mette a disposizione un contributo apposito rivolto a quelle famiglie che, in possesso di determinati requisiti, facciano richiesta di un sostegno per poter fronteggiare determinate situazioni di criticità, sia connesse al reddito, sia di carattere economico-sociale che, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno purtroppo coinvolto un numero sempre maggiore di persone". (segue) (Com)