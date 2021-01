Scuola: assessore Frosinone su mense, tuteliamo famiglie in difficoltà non dimenticanze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione è intervenuta, in passato, e sta tuttora intervenendo a sostegno di quei nuclei familiari che hanno richiesto un ausilio per poter usufruire del servizio di ristorazione. Se, però, tale aiuto non viene espressamente sollecitato presso gli uffici comunali preposti – impedendo così, di fatto, l'intervento da parte dell'ente - o se la ditta concessionaria, incaricata di erogare i pasti, non riceve il saldo dovuto per una piccola disattenzione da parte dei genitori, non è opportuno né corretto, dal mio punto di vista, suscitare polemiche strumentali, riguardanti peraltro un tema così delicato che investe, da vicino, la vita delle famiglie e dei più piccoli. L'amministrazione – ha concluso l'assessore ai servizi sociali di Frosinone Tagliaferri – richiederà espressamente alla ditta concessionaria del servizio di ristorazione di contattare gli uffici comunali qualora dovessero verificarsi casi di inadempienza ai pagamenti, al fine di evitare, così, la mancata erogazione del pasto, oltre che spiacevoli disguidi o strumentalizzazioni, ma questo non può, certamente, diventare la regola o, addirittura, motivo di giustificazione per quei genitori che, per ben 6 volte di seguito, dimenticano di preoccuparsi delle esigenze dei propri figli". (Com)