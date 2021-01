Ucraina: premier Shmyhal chiede all'Ue accesso anticipato ai vaccini contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha chiesto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di "facilitare un accesso anticipato" per l'Ucraina ai vaccini contro il coronavirus. Questo quanto emerge da una missiva inviata dal capo del governo di Kiev a Bruxelles, ripresa dall'emittente "Radio Liberty". “La situazione attuale mostra che saremo in grado di ricevere un vaccino nell'ambito del meccanismo Covax e nell'ambito di accordi bilaterali con i produttori non prima di marzo 2021, cioè più tardi di quanto possiamo permettercelo. Questo approccio può portare a un certo isolamento dell'Ucraina rispetto ai Paesi dell'Ue, in particolare quelli con cui condividiamo i confini. A questo proposito, dobbiamo lavorare più strettamente con l'Ue e facilitare l'accesso precoce dei cittadini ucraini alle vaccinazioni", si legge nella lettera di Shmyhal, inviata lo scorso 30 dicembre. Il premier ucraino ritiene che tale iniziativa da parte dell'Ue "diventerà un segnale importante di solidarietà europea per la nostra popolazione, amici e oppositori".(Rum)