Egitto: il governo stanzia 3 milioni di dollari per avviare iniziativa digitale

- Il ministero della Pianificazione e dello Sviluppo economico egiziano ha approvato lo stanziamento di 50 milioni di sterline egiziane (circa 3 milioni di dollari) per dare il via alla Digital Egypt Builders Initiative (Debi) in base alle direttive del presidente Abdel Fatah al Sisi. Lo ha annunciato il ministero in un comunicato sulla sua pagina Facebook. I fondi saranno consegnati al ministero delle Telecomunicazioni e dell'Informatica egiziano a cui sarà affidata l'attuazione del Debi. La promozione del settore della comunicazione e della tecnologia, il passaggio alla trasformazione digitale e l'aumento degli investimenti in questo campo sono tra le massime priorità dello Stato, secondo Hala al Saeid, ministra della Pianificazione e dello Sviluppo economico. Circa 10 miliardi di sterline egiziane (circa 635,6 milioni di dollari) saranno incanalati nel settore delle telecomunicazioni come investimento governativo, il 300 per cento in più rispetto all'anno fiscale precedente, ha rivelato Al Saeid. "Il ministero della Pianificazione sostiene pienamente l'iniziativa e tutti gli sforzi volti ad affinare le competenze degli egiziani e migliorare le loro capacità, al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile globale, con l’obiettivo di portare a compimento il programma Egypt Vision 2030”, ha dichiarato la ministra. Annunciata a settembre dal presidente Al Sisi, l'iniziativa è una borsa di studio gratuita che mira a costruire capitale umano in aree tecniche avanzate e sviluppare le capacità innovative dei giovani. Si rivolge alla formazione di 1.000 studenti universitari, laureandi in ingegneria e informatica in percorsi che includono scienza dei dati, intelligenza artificiale (Ai), sicurezza informatica, robotica, automazione e arti digitali.(Cae)