- In Lombardia a fronte di 24.847 tamponi effettuati sono 2.506 i nuovi positivi (10 per cento), continuano a crescere i ricoveri, oggi sono 141 più di ieri per un totale di 3577 persone, mentre calano di 10 unità i pazienti delle terapie intensive. È quanto emerge dal quotidiano report della Regione che comunica anche 63 nuovi decessi e 1683 guariti/dimessi. (Rem)