Kirghizistan: domani voto sul nuovo presidente e sulla riforma della Costituzione

- Domani, 10 gennaio, gli elettori del Kirghizistan voteranno per le elezioni presidenziali e per un referendum sul sistema di governo. La Commissione elettorale ha riferito che tra le 20 e le 22 (ore locali) dovrebbe ricevere l’85 per cento dei voti e che per quell’orario dovrebbero conoscersi quindi i risultati. Per lo svolgimento delle operazioni di voto sono state predisposte in tutto il Paese 5.700 urne elettroniche; ogni seggio ne avrà a disposizione due. Oggi hanno già iniziato a votare gli elettori che si avvalgono della possibilità di votare in anticipo. Le richieste pervenute, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa kirghisa “Akipress”, sono 21.360 e riguardano persone che non possono recarsi ai seggi per motivi di salute, militari che operano in sedi remote, agenti di polizia che domani saranno in servizio e anche detenuti agli arresti domiciliari. (segue) (Res)