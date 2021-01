Kirghizistan: domani voto sul nuovo presidente e sulla riforma della Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In lizza vi sono poi Kanatbek Isaev, leader del partito filogovernativo Kirghizistan, e l’ex giudice della Corte suprema Klara Sooronkulova, che guida il partito Reforma, nato poco prima del voto di ottobre. Japarov, 52 anni, è l’unico candidato che non ha partecipato ai dibattiti pubblici organizzati questo mese: ha affermato di essere troppo impegnato a incontrare gli elettori. Tuttavia, secondo “Radio Free Europe”, risulta essere anche il candidato che ha ricevuto più donazioni per la sua campagna elettorale: circa 15 mila dollari. In base alla nuova bozza della Costituzione sulla quale voteranno gli elettori, il presidente del Kirghizistan assumerebbe il ruolo di capo dello Stato e capo del governo; inoltre, verrebbe istituito un nuovo consiglio consultivo con il compito di raccomandare, tra le altre cose, la rimozione di funzionari pubblici. La proposta è stata contestata da molte figure dell’opposizione, secondo cui darebbe vita a uno Stato autoritario. Lo scorso 22 novembre si è tenuta a Bishkek la prima delle diverse manifestazioni pacifiche di protesta contro la nuova Costituzione. Agli elettori domenica verrà chiesto solo se desiderano una forma di governo parlamentare (come quella attuale) o presidenziale (come quella ipotizzata da Japarov). In seguito, probabilmente a marzo, dovrebbe tenersi un secondo referendum sulla bozza di costituzione. (Res)