Scuola: Orfini (Pd), Miozzo e Cts forniscano strumenti, non letterine

- "Oggi Miozzo ha sentito il bisogno di scrivere una lettera a un importante quotidiano per spiegare quanto la scuola sia rilevante per i nostri ragazzi e quanto governo e regioni sbaglino ad avere approcci differenti alla questione. Colpisce che Miozzo abbia trovato nella sua impegnatissima giornata il tempo di vergare una così solenne missiva, dato che è da più di un mese che la commissione istruzione della Camera attende una sua valutazione scritta sui dati nei contagi nelle scuole". Lo scrive in una nota Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico."Miozzo - prosegue - evidentemente è stato molto occupato tra comparsate tv, interviste, letterine e dichiarazioni. Il problema è che senza dati certi e oggettivi è molto difficile costruire protocolli per una riapertura in sicurezza ed anche fare scelte che tutelino il mondo della scuola. Purtroppo su questo in Italia abbondano gli appelli retorici, scarseggiano gli studi scientifici affidabili". (segue) (Com)