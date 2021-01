Scuola: Orfini (Pd), Miozzo e Cts forniscano strumenti, non letterine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Orfini affidabile "non lo è il rapporto dell'Iss, che in premessa onestamente dichiara la insufficienza dei dati disponibili, non lo è quello del Cts che appunto Miozzo non ha ancora avuto la bontà di inviare. Suggerirei sommessamente a Miozzo e al Cts, organo di consulenza tecnico scientifica, di fare quello per cui è stato istituito: fornire strumenti tecnici sui quali costruire le valutazioni politiche. Strumenti che, lo dico col massimo rispetto per le opinioni di tutti, non sono le letterine ai quotidiani, ma dati certi e affidabili dopo mesi di pandemia, incredibilmente ancora inesistenti", conclude. (Com)