Iran-Ucraina: Pompeo, Teheran ha continuato a proteggere autori abbattimento volo 752 Uia

- Il “regime” iraniano ha continuato a proteggere gli esponenti dei Guardiani della rivoluzione responsabili dell’abbattimento del volo PS752 della Ukraine International Airlines, abbattuto lo scorso 8 gennaio 2020 da un missile poco il decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un comunicato stampa diramato in ricordo del disastro aereo costato la vita a 176 persone. “Il popolo americano onora la memoria dei passeggeri e dell'equipaggio del volo PS752 della Ukraine International Airlines, le cui vite sono state improvvisamente prese un anno fa da un ingiustificato abbattimento iraniano. Gli Stati Uniti si uniscono ai governi di Ucraina, Canada, Regno Unito, Svezia e Afghanistan nel rendere omaggio e nel chiedere giustizia per le vittime di questa atroce tragedia”, ha dichiarato Pompeo. “L'indagine iraniana ha rivelato che il corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc) ha abbattuto l'aereo con due missili terra-aria. Tuttavia, un anno dopo, i membri dell'Irgc devono ancora essere ritenuti responsabili per la morte di 176 passeggeri civili innocenti e dell'equipaggio a bordo. Invece, durante questa lunga indagine, il regime ha continuato a proteggere i responsabili dell'Irgc. Attendiamo con impazienza il giorno in cui le autorità iraniane valorizzeranno le vite del popolo iraniano con lo stesso zelo con cui ora coprono i misfatti dei loro funzionari”, ha dichiarato Pompeo. “Estendiamo il nostro augurio di pace e forza alle famiglie e ai cari delle vittime, mentre esprimiamo nuovamente le nostre condoglianze a coloro che continuano a piangere la loro perdita”, ha concluso Pompeo.(Nys)