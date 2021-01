Grecia: ministro Esteri, "momento storico" presentazione legge su estensione zona costiera nel Mar Ionio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha definito la presentazione del disegno di legge per l'estensione della zona costiera nel Mare Ionio "un momento storico per l'esercizio di un diritto inalienabile della Grecia". "La presentazione del disegno di legge al Parlamento per l'estensione della zona costiera nel Mare Ionio è un momento storico per l'esercizio del diritto inalienabile del nostro Paese, basato sul diritto internazionale e sul diritto internazionale del mare", ha scritto Dendias su Twitter. "Il disegno di legge conferma la strategia della Grecia di cercare accordi con i Paesi vicini, sempre basati sul diritto internazionale, promuovendo la sicurezza e la prosperità nella regione", ha aggiunto il ministro. (segue) (Gra)