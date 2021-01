Grecia: ministro Esteri, "momento storico" presentazione legge su estensione zona costiera nel Mar Ionio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri è stato presentato nel Parlamento di Atene un progetto di legge per “stabilire l'ampiezza della zona territoriale nell'area marina dello Ionio e delle Isole Ionie fino a Capo Tainaron del Peloponneso”. Il disegno di legge estende le acque territoriali greche a 12 miglia nautiche nel Mar Ionio e la sua prima lettura è prevista a livello di commissione il 12 gennaio, martedì prossimo. La seconda lettura avrà luogo il 15 gennaio e il 19 gennaio sarà presentato alla plenaria per il dibattito e la votazione. Il presidente del Parlamento ellenico, Constantine Tassoulas, ha affermato che poiché il disegno di legge estende formalmente i confini del Paese, eserciterà il suo diritto di chiedere una votazione per appello nominale sul testo, in modo da avere chiaramente un voto a maggioranza assoluta. (Gra)