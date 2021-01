Abruzzo: scuola, da lunedì in classe il 50 per cento degli studenti delle superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo senso – prosegue Quaresimale – è stata incrementata la frequenza degli autobus sulle linee maggiormente frequentate dagli studenti con il conseguente aumento del numero di mezzi in circolazione. Abbiamo fissato con le prefetture i piani di trasporto in relazione anche allo scaglionamento del rientro a scuola, rivolgendo un'attenzione particolare alle aree ad alta intensità di frequenza". Nell'attività di rientro a scuola per il 50 per cento degli alunni un ruolo importante lo stanno svolgendo l'Ufficio scolastico regionale e i singoli istituti scolastici "Proprio così – ribatte l'assessore Quaresimale – perché ogni istituto conosce le proprie esigenze e riesce meglio a pianificare il rientro in sicurezza dei propri studenti. Di certo gran parte degli istituti superiori ha fissato lo scaglionamento orario dei rientri, con una alta flessibilità sia sulla durata dell'ora scolastica sia sul numero degli studenti ammessi in presenza sia anche sulla scelta dei giorni della settimana. Lunedì vigileremo e controlleremo ma l'importante è ripartire in sicurezza". (Gru)