Open Arms: Gasparri (FI), giudici leggano mia relazione in Parlamento per risolvere problema

- “A Palermo la magistratura ha cose ben più serie da fare che giocare con la vicenda Open Arms. I togati della città, per risolvere il problema devono semplicemente leggere la mia relazione al Parlamento. Non fu approvata per pregiudizi politici ed ideologici, ma nella mia relazione come presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità c'è spiegato tutto". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Il governo era coinvolto nella sua globalità nell’azione condotta dall'allora ministro dell’Interno Salvini. La Spagna aveva offerto l'approdo a Open Arms che lo ha immotivatamente rifiutato. Non c'è nessun processo da istruire. È evidente che la vicenda si concluderà con una archiviazione. Risibili le costituzioni di parte civile di persone che hanno contribuito a creare difficoltà all'ordine pubblico in Italia. Quelli andrebbero semmai processati. Lo ribadisco - conclude Gasparri - i togati di Palermo leggano la mia relazione che è basata su fatti inconfutabili e ne traggano le conseguenze archiviando la vicenda. Il resto è persecuzione, speculazione politica”. (Com)