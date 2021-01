Covid: Vaia (Spallanzani), oggi mi sono vaccinato, è prova d'amore per pazienti e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia si è vaccinato questa mattina. Lo scrive in un post su Facebook. "Stamattina mi sono vaccinato, come ultimo del personale sanitario. La nostra comunità Spallanzani ha raggiunto oltre il 95 per cento dei vaccinati, la quasi totalità. Il primo ospedale ad iniziare ed a concludere la prima fase in Italia", scrive Francesco Vaia. "Sono orgoglioso di rappresentare le mie colleghe e colleghi che hanno dato un’ulteriore prova di efficienza e di amore, per loro stessi, per i pazienti, per il Paese. Si intravede la luce oltre il tunnel. Ce la faremo", ha concluso il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani. La vaccinazioni contro il Covid-19 sono iniziate proprio all'Istituto Spallanzani lo scorso 27 dicembre con la vaccinazione dell'infermiera Claudia Alivernini. Quel giorno sono state effettuate 130 vaccinazioni ai sanitari. Francesco Vaia è stato l'ultimo a ricevere la dose oggi tra i dipendenti dell'Inmi Spallanzani. (Rer)