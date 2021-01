© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato una riunione con le Regioni, Anci e Upi per lunedì 11 gennaio alle 10.30, con all'ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. In collegamento ci sarà anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Rin)