Albania: premier Rama annuncia avvio costruzione ospedale Fier grazie a iniziativa Turchia

- Il premier albanese Edi Rama ha annunciato oggi che sono iniziati i lavori per la costruzione dell'ospedale regionale di Fier, iniziativa promossa dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. In un videomessaggio distribuito ai media, Rama ha fornito dettagli sulla costruzione dell'ospedale, aggiungendo che sarà amministrato per un certo periodo dalla parte turca e poi sarà trasferito allo staff albanese. Rama ha inoltre spiegato come questo ospedale regionale sarà allo stesso tempo un centro per il trasferimento di tecnologia e conoscenza dal sistema sanitario turco a quello albanese, amministrato e diretto in ogni reparto da esperti e medici turchi per un periodo di transizione, fino al completo trasferimento di competenze ai partner albanesi. (Alt)