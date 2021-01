Urbanistica: Campidoglio, al via piano integrato Selva Candida per rete mobilità e servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla giunta capitolina la delibera di adozione del Programma integrato per l'area Selva Candida, nel XIV Municipio, che ha l'obiettivo di riorganizzare la mobilità interna e quella di collegamento con il resto della città, con il Grande raccordo anulare e con la rete stradale generale. Si legge in una nota del Campidoglio. "Un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, che comprende le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso per la riorganizzazione del tessuto urbano". (segue) (Com)