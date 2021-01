Urbanistica: Campidoglio, al via piano integrato Selva Candida per rete mobilità e servizi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma prevede un intervento specifico sul fronte della qualità ambientale, favorendo l'abbattimento dell'inquinamento elettromagnetico, con lo spostamento dell'elettrodotto al di fuori dell'abitato e l'interramento lungo via di Selva Candida. Fondamentale anche la realizzazione della vasca di laminazione per l'invarianza idraulica che permetterà la riduzione degli sversamenti a valle del fosso del Bamboccio, con la sua messa in sicurezza in riferimento alla rete fognaria esistente nella zona di via Verginia Tonelli, la quale raccoglie anche le acque meteoriche del territorio limitrofo. (segue) (Com)