Urbanistica: Campidoglio, al via piano integrato Selva Candida per rete mobilità e servizi pubblici (3)

- Gli altri interventi previsti sono: collegamento Via Casal del Marmo, altezza depuratore Acea, con Via Selva Candida, incrocio Via Cremolino; ristrutturazione di Via di Selva Candida da Via Forno Saraceno a Via della Riserva Grande, limitatamente al tratto da Via Cremolino a Via della Riserva Grande; rete stradale e parcheggi; viadotto e paratie di sostegno; rete pubblici servizi: cavidotto per reti elettriche e telefoniche; rete di fognatura acque nere; rete di fognatura acque bianche; verde pubblico; ristrutturazione di via Casorezzo con contributo straordinario saranno realizzate le opere relative alla regimentazione delle acque meteoriche esterne (Via Selva Candida) e interne: vasca di laminazione; fognatura bianca di collegamento, lungo Via Verginia Tonelli, della vasca con il corpo idrico ricettore (fosso del Bamboccio); ripristino di Via Verginia Tonelli. Saranno inoltre avviate la progettazione e la realizzazione del "Raddoppio di Via di Selva Candida" da Via Grezzago fino all'area del Programma Integrato. Infine il Programma prevede, tra le opere pubbliche correlate, anche la ristrutturazione e messa in esercizio dei collegamenti stradali via del Cremolino-via di Selva Candida-svincolo Gra Casal del Marmo e via di Selva Candida-via della Riserva Grande-via Casorezzo. (segue) (Com)