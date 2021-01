Urbanistica: Campidoglio, al via piano integrato Selva Candida per rete mobilità e servizi pubblici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un programma che permetterà di garantire oltre 20 milioni di euro di oneri che permetteranno di rivoluzionare l'area legando in maniera certa interventi privati e pubblici, progettazioni, oneri e realizzazioni, tempi e modi", sottolinea nella nota l'assessore capitolino all'Urbanistica Luca Montuori. "Da tempo, già dal 2018 durante gli incontri sul territorio, avevamo promesso di risolvere questa situazione generata negli anni dal sovrapporsi di strumenti urbanistici eterogenei, dalla mancata progettazione delle opere pubbliche e conseguente previsione nei piani di investimento, dai continui rilasci di permessi per nuove edificazioni in assenza di regole certe, di convenzioni stipulate senza solide basi, di complesse ipotesi normative che hanno complicato la conclusione degli iter procedimentali e di fatto impedito che si potesse realizzare l'interesse pubblico fondamentale per la vita di tanti cittadini che da sempre denunciano le gravi carenze infrastrutturali e i rischi ambientali dovuti alla mancata regimazione delle acque e alla presenza di importanti elettrodotti. La scelta di uno strumento urbanistico che finalmente armonizzi e garantisca gli interessi compresenti, pubblici e privati, riallineando in una unica soluzione una pluralità di atti, assunti nel tempo dall'Amministrazione, permette di definire il rilevante interesse pubblico alla realizzazione di una serie di opere fondamentali per un intero quadrante del territorio municipale coinvolto, già previste ma mai attuate", conclude. (Com)