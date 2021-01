Mes: Tajani (FI), cercheremo di convincere nostri alleati Lega-Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stanno litigando ormai da giorni e giorni. Bisogna avere un quadro con una prospettiva futura per L’Italia, facendo anche le riforme del fisco, della giustizia, della burocrazia, del mercato del lavoro e della sanità usando di soldi del Mes. Loro invece preferiscono litigare perdendo di vista i problemi reali del Paese”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani su SkyTg24. “Cercheremo di convincere i nostri alleati” sul Mes: “Perché non utilizzare quei 37-38 mld per la Sanità?”. C’è il rischio di una “terza ondata del Coronavirus”. “Non sottovalutiamo la terza ondata. Invece di litigare il governo faccia qualcosa". (Rin)