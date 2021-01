Lombardia: Tajani (FI), con Moratti salto di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Lombardia serviva un rinnovamento. Credo che adesso si sia fatto un salto di qualità con Moratti. Farà molto bene, ha l’esperienza, sa amministrare. Gallera ha la nostra riconoscenza per essere stato esposto in un momento difficilissimo, c’ha messo la faccia ed è una cosa che va suo merito”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a SkyTg24. “Gallera – ha detto ancora Tajani - ora sarà impegnato nel partito con altre responsabilità . Ha fatto un passo indietro per rinforzare la giunta. Credo che comunque abbia sempre lavorato nell’interesse dei cittadini lombardi". (Rin)