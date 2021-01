Rai: Bordo (Pd), dalla Lega attacchi omofobi, strada parità da percorrere fino alla fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesimo attacco omofobo da parte di esponenti della Lega, questa volta a un programma Rai, dimostra in maniera lampante quanto ancora sia presente nella politica e nella società un sentimento di avversione nei confronti delle persone gay e transgender". Lo dichiara il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Michele Bordo. "Le minacce e la violenza di cui vengono fatti oggetto nella vita di tutti i gironi, e le polemiche pretestuose e strumentali di gran parte della destra, ci ricordano che la strada dell'effettiva parità è ancora lunga e non priva di ostacoli", prosegue in una nota. "Ma noi intendiamo percorrerla fino in fondo, come dimostra anche la legge Zan in via di approvazione definitiva. E bene hanno fatto la Rai, nella sua veste di servizio pubblico, e la conduttrice di 'Oggi è un altro giorno' Serena Bortone a dare spazio a tutte le voci e a tutte le affettività, senza censure. Reinterpretare alcune favole in chiave gay può far gridare allo scandalo solo chi è in cerca di visibilità, o chi, avvolto dal buio del proprio risentimento, non si è ancora reso conto che il mondo è pieno di colori e di sfumature", conclude.(Com)