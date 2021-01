Lavoro: Catalfo, oltre 50mila i lavoratori coinvolti dal Fondo nuove competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due mesi dal suo avvio, sono oltre 50mila i lavoratori già coinvolti dal Fondo Nuove Competenze, per un totale di più di 4,7 milioni di ore di lavoro convertite in formazione. Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "I settori interessati sono moltissimi: dalle telecomunicazioni alle infrastrutture, dalla meccatronica al manifatturiero, dall’agroalimentare alla cultura e al turismo, solo per citarne alcuni. Ciò fotografa un’adesione ampia e trasversale, diffusa su tutto il territorio nazionale. Un’adesione - spiega - che riguarda non solo il segmento delle grandi imprese, ma anche quello delle medie e delle piccole aziende, il cuore pulsante del nostro tessuto economico. Sono dati positivi, che sanciscono l’importanza della formazione e della riqualificazione come elementi fondanti per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro. Un primo, importante passo nella direzione del rafforzamento delle competenze dei lavoratori". (segue) (Rin)