Cina-India: confini, Esercito cinese conferma fermo militare cinese e auspica pronto rilascio (2)

- L’Esercito indiano ha reso noto oggi con un comunicato di aver fermato un militare cinese sulla riva meridionale del lago Pangong, nel Ladakh, da mesi area di tensione tra i due Paesi. La forza armata indiana ha sostenuto che il soldato cinese ha attraversato la linea di controllo effettiva. L’uomo è “trattenuto in custodia” ed è trattato secondo le procedure previste, mentre sono in corso gli accertamenti del caso. Dopo il completamento delle formalità dovrebbe essere rilasciato e restituito alla Cina. È il secondo episodio del genere in pochi mesi: il 19 ottobre la Difesa indiano rese noto l'arresto di un altro militare cinese lungo la Lac, nell’area di Chumar-Demchok, Ladakh orientale. L’uomo è stato identificato come il caporale Wang Ya Long. Secondo quanto riferito da Nuova Delhi, gli è stata fornita assistenza medica, insieme a cibo e indumenti caldi. Il 21 ottobre il militare è stato restituito alla parte cinese, al posto di confine di Chosul-Moldo. (Cip)