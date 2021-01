Imprese: Fapi, in ritardo i ristori di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giungono in grande ritardo i bonifici dei ristori del decreto Natale ai titolari di bar, ristoranti e pasticcerie che hanno subito le restrizioni a causa del covid nel mese di dicembre. Artigiani e piccole imprese si trovano in grande difficoltà economiche da mesi, e dovranno attendere ancora qualche giorno prima di ricevere i ristori che serviranno per lo più a fronteggiare i costi delle utenze e dei fitti. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, piuttosto che impegnarsi negli annunci, si cali nella realtà economica e sociale del Paese. È il momento delle scelte responsabili per salvare le partite iva". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Co,)