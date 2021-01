Medio Oriente: Di Maio, missione in Giordania e Arabia Saudita per creare nuove opportunità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare nuove opportunità di lavoro per le imprese italiane. È questo l’obiettivo della visita del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in Giordania e Arabia Saudita. In un messaggio sul suo profilo Facebook il responsabile della Farnesina ha sottolineato: “Sono in partenza per una missione in Giordania e in Arabia Saudita. Obiettivo: creare nuove opportunità di lavoro per le imprese italiane”. In base a quanto riferisce una nota della Farnesina, Di Maio giungerà questa sera nella capitale giordana Amman. Dopo il suo arrivo, il ministro parteciperà ad una cena di lavoro con l’omologo giordano Ayman Safadi. Nella giornata di domani Di Maio incontrerà il premier giordano Bisher al Khasawneh, cui seguirà un ulteriore riunione con il ministro degli Esteri e degli Espatriati Safadi. Al termine, i due ministri rilasceranno delle dichiarazioni. Inoltre Di Maio avrà incontri anche con il ministro della Pianificazione e della Cooperazione internazionale, Nasser Shraideh, e la ministra del Commercio degli Investimenti e dei Rifornimenti, Maha al Ali. (segue) (Res)