Medio Oriente: Di Maio, missione in Giordania e Arabia Saudita per creare nuove opportunità imprese (3)

- I rapporti fra Italia e Giordania risalgono all'inizio del Regno Hascemita e beneficiano di continui scambi a tutti i livelli, politico, economico, sociale e culturale. Costante è l'impegno dei due Paesi a favore della pace e dello sviluppo in una regione delicata come il Medio Oriente, per il dialogo interculturale e fra le religioni. La più recente visita a livello di capi dello Stato è stata quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 9 aprile 2019. Da parte giordana, risale invece a dicembre 2015 il viaggio de re Abdullah II e la regina Rania a Roma. Sul piano dei rapporti parlamentari, è stata istituita in seno al Parlamento giordano l’Associazione di Amicizia parlamentare italo-giordana. (segue) (Res)