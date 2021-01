Medio Oriente: Di Maio, missione in Giordania e Arabia Saudita per creare nuove opportunità imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Italia e Giordania sono inoltre rafforzati da una solida rete di accordi bilaterali in diversi settori. Tra i più importanti, si segnalano l’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza in materia doganale, entrato in vigore il primo marzo 2012, e l’Accordo di conversione del debito, entrato in vigore il 7 febbraio 2012. Nell’ottobre 2012 è entrato in vigore l’accordo sull’esenzione dall’obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici, che ha notevolmente facilitato gli scambi di visite di esponenti istituzionali e parlamentari. Sono altresì in vigore la Convenzione sulle doppie imposizioni (dal 10 maggio 2010), un Accordo sulla protezione degli investimenti (dal 17 gennaio 2000) e l’Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata (dal 21 dicembre 2016). (segue) (Res)