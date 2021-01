Medio Oriente: Di Maio, missione in Giordania e Arabia Saudita per creare nuove opportunità imprese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il volume degli scambi commerciali nel 2019 si è attestato a 560,63 milioni di euro, con le esportazioni italiane verso la Giordania che hanno registrato un valore pari a 521,86 milioni di euro, con una preponderanza sul totale di macchinari e apparecchiature (106,15 milioni di euro), apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (57,17 milioni di euro) e prodotti della metallurgia 44,13 milioni di euro. Le importazioni da parte della Giordania ammontano invece a 38,77 milioni di euro, sempre in base a dati del 2019. (segue) (Res)