Francia: premier Castex, da lunedì in arrivo il vaccino Moderna contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il Covid-19 della statunitense Moderna arriverà in Francia lunedì. Lo ha annunciato il primo ministro francese Jean Castex, ripreso dai media locali. Castex e il ministro della Salute Olivier Veran hanno visitato oggi un centro sanitario a Tarbes, nel sud-ovest della Francia, come parte della campagna del governo per accelerare il lancio del vaccino su scala nazionale. Lo scorso 6 gennaio l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato l'immissione in commercio condizionata per il vaccino di Moderna. Questo è il secondo vaccino che Ema raccomanda per l'autorizzazione dopo quello di Pfizer-BioNTech. (Frp)