Venezuela: ambasciata Regno Unito difende “libertà di espressione e dei media” (2)

- Il comunicato è stato pubblicato in un momento delicato per i mezzi di informazione in Venezuela. Negli ultimi giorni il quotidiano di Maracaibo “Panorama” è stato sanzionato dal Seniat, il Servizio nazionale integrato dell’amministrazione doganale e tributaria, con la chiusura per cinque giorni della sua sede e il blocco delle sue attività commerciali. Inoltre, funzionari del Seniat e della Conatel, la Commissione nazionale delle telecomunicazioni, hanno ispezionato la redazione e gli studi dell’emittente televisiva digitale Vpitv ostacolandone il lavoro e le trasmissioni. Il giornale online “Tal Cual”, invece, ha denunciato un attacco informatico. (Vec)