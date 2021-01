Libia: Unsmil e Gruppo lavoro su sicurezza ribadiscono sostegno a Commissione militare 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia e il Gruppo di lavoro sulla sicurezza per la Libia (Security Working Group, Swg), hanno ribadito il pieno sostegno alla Commissione militare mista e la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil. I co-presidenti dell’Swg, gruppo formato da Unione Africana, Francia, Italia, Turchia e Regno Unito e Unsmil hanno tenuto mercoledì 6 gennaio una incontro in videoconferenza per discutere la situazione della sicurezza in Libia e le modalità per sostenere il lavoro della Commissione militare congiunta 5 + 5. L'Swg ha rinnovato il suo invito a tutte le parti ad accelerare l'attuazione del cessate il fuoco, in particolare l'apertura della strada costiera tra Abu Grein e Sirte, nonché l'immediato rimpatrio di tutti i combattenti stranieri e mercenari. La rappresentante speciale ad interim per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, ha elogiato gli sforzi della Commissione militare mista 5 + 5 e i progressi compiuti finora verso l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, compresi i recenti scambi di detenuti condotti sotto la sua supervisione, come parte di più ampie misure di rafforzamento della fiducia; la ripresa dei voli verso tutte le parti della Libia; la piena ripresa della produzione ed esportazione di petrolio; così come la proposta di unificazione e ristrutturazione delle guardie degli impianti petroliferi. Nella nota, Unsmil ha ribadito il suo invito a tutte le parti ad aderire al diritto internazionale umanitario e al rispetto dei diritti umani compresa la protezione dei civili, in particolare consentendo e facilitando una consegna rapida e sicura di aiuti umanitari e servizi a tutte le comunità colpite da Covid-19. (segue) (Res)